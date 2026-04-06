Эксперт раскрыл, кто ответит за диверсию на газопроводе в Сербии

Попытка взорвать газопровод в Сербии может быть делом рук Украины. Если улики против Киева будут обнаружены, то ему придется ответить за диверсию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Газпром

Аналитик обратил внимание, что инцидент на газопроводе касается сразу трех стран:

  • Венгрии, которая получает с его помощью газ из России;
  • Сербии, как места реализации террористического акта;
  • Турции, являющейся главным оператором «Турецкого потока».

«Реакция здесь будет разная у каждой из стран. Отсутствие железных доказательств не позволит Сербии и Венгрии полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Но вот если они будут найдены, Киев ждут серьезные последствия. Тогда всё свалить на Россию украинцам, конечно, не удастся», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Кортунов добавил, что в случае обнаружения улик Киев не сможет обвинить в попытке свершения диверсии Россию. Эксперт отметил, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в преддверии выборов в парламент 12 апреля уже обращает внимание избирателей на инцидент с предотвращенным подрывом газопровода. Политолог также считает, что случившееся осложнит отношения Белграда и Киева.

Кортунов допустил вероятность того, что, как и в случае с «Северными потоками», виноватыми назначат группы «одиночек-любителей», не имеющие отношения к Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что расследование диверсии на инфраструктуре «Турецкого потока» в Сербии покажет признаки причастности к инциденту Украины.

