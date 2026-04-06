Экс-морпех США в суде Воронежа заявил о намерении отправиться на СВО

В Центральном районном суде Воронежа на заседании по очередному уголовному делу в отношении гражданина США Роберта Гилмана прозвучало заявление о его намерении отправиться в зону специальной военной операции. Обвиняемый, ранее осужденный к 10 годам лишения свободы, сообщил, что хотел бы участвовать в боевых действиях в качестве стрелка, сообщает РИА Новости из зала суда.
Рассматриваемое дело возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По версии следствия, Гилман вновь применил насилие в отношении сотрудника СИЗО. В суде он признал вину и заявил о раскаянии.
Это уже не первый подобный эпизод: на 28 апреля назначено рассмотрение еще одного уголовного дела по аналогичной статье. Таким образом, число дел, связанных с насилием в отношении сотрудников учреждений исполнения наказаний, достигло пяти.
Роберт Гилман находится в российской юрисдикции с 2022 года. Первоначально он был осужден на три с половиной года за применение насилия к сотруднику полиции после инцидента в поезде Сухум — Москва. Впоследствии срок неоднократно увеличивался в связи с новыми эпизодами: в 2024 году — до восьми лет и одного месяца, а в декабре 2025 года — до десяти лет строгого режима за нападения на сотрудников колонии.
Как следует из материалов дела, часть конфликтов была спровоцирована самим осужденным. Он ранее заявлял, что сознательно шел на нарушения, чтобы избежать этапирования из СИЗО в исправительное учреждение с более строгими условиями содержания.
В ходе текущего процесса Гилман вновь озвучил нестандартную позицию, заявив о готовности участвовать в боевых действиях. Судебное разбирательство по новому эпизоду продолжается.