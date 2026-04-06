Фигурантам дела о хищении в военно-космической академии огласили приговоры

«Доказательства… признаны достаточными для вынесения судом обвинительного приговора в отношении работников федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования “Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского” Минобороны России Кирилла Цветкова, Андрея Назарова, Владимира Авдеева и Артемия Павлова», — говорится в сообщении.
Все они признаны виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа в особо крупном размере, Цветков — также в мошенничестве в крупном размере.
Как рассказали в СК, Цветков приговорен к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением воинского звания «полковник запаса», а также права занимать ряд должностей на два года; Павлов получил три года колонии общего режима с лишением воинского звания «подполковник» и права занимать ряд должностей на срок 2 года. Авдеев и Назаров получили по 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд также частично удовлетворен гражданский иск, с осужденных солидарно взыскано более 1,6 миллиона рублей.
Установлено, что в 2021—2023 годах в ходе выполнения гособоронзаказа академия заключила контракты по разработке специального ПО с предприятиями на сумму свыше 300 миллионов рублей. Подельники организовали фиктивное трудоустройство в академию свыше 150 человек и похитили более 16,7 миллиона рублей бюджетных средств в виде их зарплаты. Кроме этого, в 2022—2023 годах Цветков получил от представителя фирмы 800 тысяч рублей за якобы содействие в заключении договора по разработке ПО, хотя такими полномочиями он не обладал.
На имущество осужденных — автомобили, денежные средства и объекты недвижимости — наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей.