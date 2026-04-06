20 человек эвакуировали во время пожара в жилой многоэтажке в Новочеркасске

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло 3 апреля в здании на улице Гагарина. Очевидцы заметили дым, который шел из квартиры на пятом этаже, и вызвали пожарных. В итоге выяснилось, что очаг горения был на кухне. Пламя потушили на четырех квадратных метрах.