20 человек эвакуировали во время пожара в жилой многоэтажке в Новочеркасске

В новочеркасской многоэтажке потушили пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло 3 апреля в здании на улице Гагарина. Очевидцы заметили дым, который шел из квартиры на пятом этаже, и вызвали пожарных. В итоге выяснилось, что очаг горения был на кухне. Пламя потушили на четырех квадратных метрах.

— Пострадавших нет, — сообщили в экстренном ведомстве.

Известно, что от МЧС на месте работали восемь человек, задействовали пять единиц техники. Причину возгорания установит пожарный дознаватель.

