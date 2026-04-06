Режим повышенной готовности ввели из-за затопления в Кстовском районе

В связи со сложной гидрологической обстановкой, вызванной паводком, в городе объявлен режим повышенной готовности. Все оперативные службы переведены на усиленный график работы. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Ежегодное подтопление низководного моста произошло в Кстовском районе из-за активного снеготаяния и подъёма уровня воды в реке Кудьме. Эвакуационные мероприятия не понадобились. Место оцеплено, установлены соответствующие предупреждающие таблички. Ситуация находится под постоянным контролем.
Для оперативного реагирования в рамках действующего режима в городе созданы 9 противопаводковых групп, в состав которых входят более четырёх тысяч специалистов и свыше 600 единиц оборудования. На случай усугубления обстановки подготовлены временные пункты размещения, способные принять до сорока тысяч человек.
Вся имеющаяся в распоряжении коммунальных служб техника задействована для ежедневной откачки талой воды с улиц и территорий. Дополнительно двадцать бригад занимаются прочисткой ливневой канализации и дождеприёмных колодцев. Работа ведётся комплексно для минимизации последствий снеготаяния: снег ворошат для ускорения процесса, активно используются вакуумные машины и насосные установки — всё, что позволяет эффективно отводить воду и предотвращать масштабные подтопления.
Мониторинг развития паводковой ситуации осуществляется круглосуточно.
