Новые причины суицидального поведения подростков назвали в Генпрокуратуре

Прокуроры проверили деятельности госорганов и организаций по профилактике детской смертности, в том числе от самоубийств. По итогам проверки правительству предложены дополнительные меры по предупреждению гибели несовершеннолетних.
«В 2025 году во всех регионах Беларуси отмечены участившиеся суицидальные попытки среди несовершеннолетних, эта тенденция сохраняется и сегодня», — сообщили в Генеральной прокуратуре.
Там подчеркнули, что самоубийства среди несовершеннолетних являются актуальной проблемой для многих стран, в Беларуси в структуре гибели детей от внешних причин они преобладают.
Причины суицидов.
В Генпрокуратуре назвали причины суицидального поведения детей и подростков.
По словам прокуроров, наиболее распространенными причинами являются социальная дезадаптация, одиночество, конфликты с родителями, отсутствие родительской любви.
В ведомстве отметили, что появились и новые причины, толкающие несовершеннолетних совершать попытки суицидов.
«Это влияние сети Интернет, чрезмерное использование гаджетов, увлечение аниме с суицидальным контекстом и игровая зависимость», — уточнили в Генпрокуратуре.
Чтобы предупредить суицидальное поведение несовершеннолетних, прокуроры предложили организовать комплексную работу медиков, педагогов и родителей.
«Такой подход позволит предотвратить последствия кризисных ситуаций, которые переживают дети», — полагают в ведомстве.