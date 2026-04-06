На Бору осудили мужчину за вождение в нетрезвом виде

Он приговорен к обязательным работам.

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор 50-летнему местному жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в канале прокуратуры Нижегородской области в MAX.

В 2023 году подсудимый был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили садиться за руль в течение полутора лет.

В декабре 2025 года мужчину снова задержали за вождение в нетрезвом виде. На этот раз он не отказался пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие спирта в крови.

Виновного приговорили к 240 часам обязательных работ и запретили на два года управлять автомобилем. Машина подсудимого конфискована в пользу государства.

Ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП в Дзержинске предстанет перед судом.