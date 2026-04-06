Водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Симферополе, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Авария произошла около 9:45 6 апреля на бульваре Ленина. По предварительным данным, водитель 1984 года рождения на «Киа Соренто» ехал со стороны улицы Павленко в направлении улицы Гагарина. На нерегулируемом переходе он сбил женщину 1960 года рождения. Пешеход погибла от полученных травм.
