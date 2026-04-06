Воронежец потерял почти полтора миллиона при покупке иномарки через интернет

39 летний житель Воронежа решил купить «Мазду CX9». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Для этого мужчина состыковался в сети якобы менеджером автосалона, который помогает с подбором автомобилей из Европы. Аферисты прислали договор, согласно которому нужно было заплатить 466 тысяч рублей в качестве брони, затем еще миллиона и четыре тысячи для якобы для доставки кроссовера из Белоруссии.