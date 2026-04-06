В Альметьевске 8 человек отдали под суд за организацию борделя

В Альметьевске завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, которые обвиняются в организации занятия проституцией, а также в вовлечении в это девочек-подростков.
По версии следствия, с января 2021 года по март 2025 года в одном из коттеджей Альметьевска фигуранты дела организовали бордель, в котором на них «работали» 11 девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Спустя четыре года лавочку сутенеров прикрыли следственный комитет совместно с полицией.
«Все материалы были направлены на рассмотрения в суд», — анонсировали скорое начало процесса над обвиняемыми в следственном комитете Татарстана.