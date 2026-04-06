Три лоджии обрушились в многоквартирном доме в Лукоянове

Конструкции трех лоджий обрушились в многоквартирном доме № 45 по улице Короленко в Лукоянове, сообщается на странице администрации Лукояновского округа в социальной сети.
Инцидент произошел сегодня, 6 апреля. Причина обрушения — незаконная перепланировка помещений собственниками.
«Пострадавших нет. Ситуация по данному дому рассматривалась 30 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального округа. Был введен режим повышенной готовности», — рассказали в администрации.
Жители данного дома были проинформированы об угрозе обрушения лоджий. После чего было принято решение о демонтаже аварийных конструкций: на выполнение этих работ были выделены деньги из средств резервного фонда администрации округа, а также найден подрядчик, который завтра, 7 апреля, планировал приступить к разборке. Опасный участок около дома был заранее огражден сигнальной лентой.
«В настоящее время проводятся работы по демонтажу аварийных лоджий, которые планируется завершить до 21:00. По завершении работ отключенное электроснабжение и газоснабжение дома восстановят. Расходы за работы будут оплачены администрацией округа и в дальнейшем взысканы с собственников помещений», — рассказали в администрации Лукояновского округа.
