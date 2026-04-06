Бутылка, химия и три жертвы: в Усть-Катаве судят подростка, который устроил взрыв в парке

В Усть-Катаве 17-летний подросток предстанет перед судом за жестокую выходку, которая едва не стоила девушке зрения. В ноябре 2025 года молодой человек ради развлечения бросил в компанию малознакомых ребят бутылку со смесью бытовой химии. Снаряд разорвался, и едкое вещество попало в глаза троим несовершеннолетним.
Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел вечером в парке возле Дворца культуры на улице Комсомольской. Подросток действовал из хулиганских побуждений — беспричинно, без всякого конфликта. Бутылка, в которой он смешал бытовые химические вещества, разорвалась в результате химической реакции.
Больше всех пострадала девушка. Ей диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз. Медики квалифицировали это как легкий вред здоровью, но последствия могут быть серьезными — ожог глаз всегда опасен. Двое парней, которые были рядом, по счастливой случайности не пострадали.
Прокурор города лично вручил обвинительное заключение несовершеннолетнему и провел с ним профилактическую беседу о недопустимости противоправного поведения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Теперь оно направлено в городской суд для рассмотрения по существу.