Паводок в Нижегородской области охватил 19 муниципалитетов

В Нижегородской области по состоянию на 6 апреля на контроле находятся подтопления в 19 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. За последние сутки паводковая обстановка осложнилась: затоплен низководный мост через реку Пьяна у села Мишуково в Гагинском округе и участок дороги местного значения перед мостом через Малую Какшу в Шахунье. Также зафиксирован приход воды на приусадебные участки в селе Кантаурово на Бору.