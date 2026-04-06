Паводок в Нижегородской области охватил 19 муниципалитетов

В Нижегородской области по состоянию на 6 апреля на контроле находятся подтопления в 19 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. За последние сутки паводковая обстановка осложнилась: затоплен низководный мост через реку Пьяна у села Мишуково в Гагинском округе и участок дороги местного значения перед мостом через Малую Какшу в Шахунье. Также зафиксирован приход воды на приусадебные участки в селе Кантаурово на Бору.
Всего в регионе с нарастающим итогом остаются затопленными 12 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог в различных округах, включая Арзамас, Навашино, Кулебаки и Павлово. В 11 населенных пунктах вода зашла на территорию 470 приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Арзамасе, Сарове, Выксе и Уренском округе.
Несмотря на масштаб паводка, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения на данный момент не требуется. МЧС ведет круглосуточный мониторинг ситуации, на местах работают оперативные группы муниципальных образований для контроля за уровнем воды и оказания помощи населению.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели из-за затопления в Кстовском районе.