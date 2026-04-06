Число погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 11 человек

«На территории “Нижнекамскнефтехима” завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в Telegram-канале регионального отделения компании.
Пресс-служба СИБУРа добавила, что госпитализация потребовалась 25 людям. Они проходят лечение в медцентрах Москвы, Казани и Нижнекамска. Врачи фиксируют позитивную динамику в процессе их выздоровления. Так, в столичной больнице из реанимации в общую палату перевели четверых сотрудников предприятия, в казанском медцентре — двоих. Одного из пострадавших выписали.
Семьям погибших «Нижнекамскнефтехим» выплатит по 10 млн рублей. Госпитализированные получат по 3 млн рублей, а также компенсацию расходов на последующую реабилитацию. Также будет разработана программа поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия, заключили в СИБУРе.
О пожаре на территории «Нижнекамскнефтехима» 31 марта сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Причиной произошедшего, по информации СИБУРа, стал произошедший сбой в работе оборудования. Позднее в организации добавили, что трагедия случилась из-за взрыва газовой смеси.
Ход расследования уголовного дела по факту ЧП поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России. В Нижнекамске объявили трехдневный траур.