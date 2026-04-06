Инструктор нижегородского фитнес-клуба травмировался на работе

Инструктор фитнес-клуба «Пушкинский» получил травму при работе с тяжелыми предметами. Об этом сообщает в канале региональной Гострудинспекции в MAX.
Работник самостоятельно обратился за помощью к врачам. В медицинском учреждении ему диагностировали ушиб грудной клетки.
«Извещение от работодателя не поступало, будем выяснять все подробности случившегося и степень тяжести полученных повреждений здоровья работника ООО “НФГ”», — отметил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
