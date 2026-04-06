Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в поселке «Ройка»

Дом 1905 года постройки находится в непригодном для жизни состоянии: стены и фундамент разрушаются, а инженерные системы полностью изношены. В феврале текущего года из-за коммунальной аварии здание осталось без отопления, однако меры по расселению жильцов так и не были приняты. Одна из заявительниц сообщила, что из-за невыносимых условий вынуждена арендовать жилье за свой счет, что создает для нее серьезные финансовые трудности.