Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в поселке «Ройка»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом стало обращение в социальные сети ведомства по вопросу критического состояния одноэтажного деревянного здания в поселке Детский санаторий «Ройка».
Дом 1905 года постройки находится в непригодном для жизни состоянии: стены и фундамент разрушаются, а инженерные системы полностью изношены. В феврале текущего года из-за коммунальной аварии здание осталось без отопления, однако меры по расселению жильцов так и не были приняты. Одна из заявительниц сообщила, что из-за невыносимых условий вынуждена арендовать жилье за свой счет, что создает для нее серьезные финансовые трудности.
В региональном следственном управлении по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин должен представить доклад о ходе и результатах расследования в центральный аппарат ведомства. Исполнение поручения находится на личном контроле главы Следственного комитета.
