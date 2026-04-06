Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в поселке «Ройка»

Жильцы деревянного здания 1905 года постройки остались без отопления и годами не могут добиться признания строения аварийным.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом стало обращение в социальные сети ведомства по вопросу критического состояния одноэтажного деревянного здания в поселке Детский санаторий «Ройка».

Дом 1905 года постройки находится в непригодном для жизни состоянии: стены и фундамент разрушаются, а инженерные системы полностью изношены. В феврале текущего года из-за коммунальной аварии здание осталось без отопления, однако меры по расселению жильцов так и не были приняты. Одна из заявительниц сообщила, что из-за невыносимых условий вынуждена арендовать жилье за свой счет, что создает для нее серьезные финансовые трудности.

В региональном следственном управлении по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин должен представить доклад о ходе и результатах расследования в центральный аппарат ведомства. Исполнение поручения находится на личном контроле главы Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о разрушающейся дороге в Павлове.