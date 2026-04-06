Количество погибших при пожаре в Татарстане выросло до 11 человек

Как сообщили в компании Сибур, подтверждена гибель 11 сотрудников предприятия, поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.
По данным предприятия, в больницы Москвы, Казани, Нижнекамска было госпитализировано 25 человек.
«У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан», — рассказали в пресс-службе компании.
Семьям погибших будут произведены выплаты по 10 миллионов рублей, по 3 миллиона рублей компенсации получат пострадавшие сотрудники. Также им помогут с реабилитацией.
На предприятии также заявили, что здесь создадут специальную программу по поддержке детей погибших.