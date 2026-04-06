В Острогожском и Россошанском районах Воронежской области из-за угрозы атаки дронов завыли сирены

Режим атаки беспилотников сохраняется над всем регионом.

Источник: Комсомольская правда

6 апреля в 18:53 в Острогожском и Россошанском районах завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 18:33. Также режим объявляли сегодня с 13:09 до 14:14.

Тем, кто сейчас оказался на улице, спасатели настоятельно рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. А жителям региона, которые сидят дома, не следует выходить на улицу, лучше держаться подальше от окон.

