Обвиняемых в похищении и убийстве будут судить в Нижегородской области

В Нижегородской области будут судить уроженцев Владимирской области по обвинению в похищении людей и убийстве одного из них. Об этом сообщили в СУ СК Нижегородской области.
По данным следователей, обвиняемые незаконно проникли в дом в деревне Беляево Нижегородской области 28 февраля 2025 года. Они похитили двух местных жителей, которых впоследствии удерживали на скотоводческой ферме. Подозреваемые считали, что похищенные ими мужчина и женщина воровали животных с фермы. Они жестоко избили мужчину в попытках узнать, где находятся животные. В результате он скончался на месте.
Свою вину подозреваемые отрицают. Сейчас они заключены под стражу.
Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина рассказала о каналах с угрозами кстовским школам.