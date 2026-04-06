Обвиняемых в похищении и убийстве будут судить в Нижегородской области

По данным следователей, обвиняемые незаконно проникли в дом в деревне Беляево Нижегородской области 28 февраля 2025 года. Они похитили двух местных жителей, которых впоследствии удерживали на скотоводческой ферме. Подозреваемые считали, что похищенные ими мужчина и женщина воровали животных с фермы. Они жестоко избили мужчину в попытках узнать, где находятся животные. В результате он скончался на месте.