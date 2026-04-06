Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Круглосуточная откачка и ворошение снега: в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за паводка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля, ФедералПресс. Почти 8,5 тысячи кубометров воды откачали в Нижнем Новгороде с начала апреля. В связи с паводковой обстановкой в городе ввели режим повышенной готовности, все службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«В рамках режима повышенной готовности в городе сформированы 9 противопаводковых отрядов — это более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники. На случай сложной ситуации подготовлены пункты временного размещения жителей общей вместимостью до 40 тысяч человек», — написал градоначальник в соцсетях.

Как пояснил глава города, в Кстовском районе, к примеру, из-за активного таяния снега и роста уровня воды в реке Кудьме подтопило низководный автомобильный мост. Эвакуация людей не понадобилась. На подъездах к мосту выставлены предупреждающие знаки, за обстановкой следят специалисты.

Глава Нижнего Новгорода также сообщил, что вся техника ежедневно откачивает воду, 20 бригад чистят дождеприемные колодцы, а для борьбы с последствиями таяния задействуют вакуумные машины и помпы, работа ведется круглосуточно.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что по прогнозам МЧС, в Нижегородской области может подтопить 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах. В 20 округах возможны перебои с транспортом из-за подтопления 18 мостов и 21 участка дорог.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.