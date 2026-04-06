Круглосуточная откачка и ворошение снега: в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за паводка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля, ФедералПресс. Почти 8,5 тысячи кубометров воды откачали в Нижнем Новгороде с начала апреля. В связи с паводковой обстановкой в городе ввели режим повышенной готовности, все службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.