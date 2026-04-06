Круглосуточная откачка и ворошение снега: в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за паводка

«В рамках режима повышенной готовности в городе сформированы 9 противопаводковых отрядов — это более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники. На случай сложной ситуации подготовлены пункты временного размещения жителей общей вместимостью до 40 тысяч человек», — написал градоначальник в соцсетях.
Как пояснил глава города, в Кстовском районе, к примеру, из-за активного таяния снега и роста уровня воды в реке Кудьме подтопило низководный автомобильный мост. Эвакуация людей не понадобилась. На подъездах к мосту выставлены предупреждающие знаки, за обстановкой следят специалисты.
Глава Нижнего Новгорода также сообщил, что вся техника ежедневно откачивает воду, 20 бригад чистят дождеприемные колодцы, а для борьбы с последствиями таяния задействуют вакуумные машины и помпы, работа ведется круглосуточно.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что по прогнозам МЧС, в Нижегородской области может подтопить 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах. В 20 округах возможны перебои с транспортом из-за подтопления 18 мостов и 21 участка дорог.
