В Калининградской области штормовой ветер повалил деревья и повредил машины

Штормовой ветер повалил 39 деревьев в Калининградской области: его сила достигала 26 метров в секунду в районе аэропорта «Храброво». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
В Пионерском ветер разгонялся до 23 метров в секунду, в столице региона — до 22. Пострадал и автотранспорт: повреждены три автомобиля. Люди не пострадали.
Сейчас транспорт области работает в штатном режиме, включая аэропорт и паромную переправу на Балтийскую косу. Хотя штормовое предупреждение снято, ветер с порывами до 22 метров в секунду сохранится.