Взявшего в заложники жену и детей мужчину арестовали в Москве

Московский суд заключил под стражу местного жителя, который взял в заложники жену и двоих детей. Инцидент произошел вечером 3 апреля на Новомарьинской улице. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

По словам представителей ведомства, между супругами завязалась ссора, во время которой мужчина стал угрожать своей жене и детям травматическим пистолетом. Его удалось задержать только после длительных переговоров с прибывшими на место правоохранителями.

— По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает ТАСС.

Зимой житель Иркутска Роман Мичурин взял в заложники и убил случайную прохожую из-за жены, которая спряталась от него в здании благотворительного фонда. Ранее мужчина несколько месяцев жестоко избивал супругу и резал ее ножом.

Женщина сбежала от него вместе с семилетним сыном. 28 января он забаррикадировался в своей квартире вместе с заложницей и требовал встречи с женой, но в итоге убил свою пленницу. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».