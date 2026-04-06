Атакованный дронами в Азовском море сухогруз отбуксировали в село Кучугуры

Атакованный украинским дронами в Азовском море сухогруз обнаружили и отбуксировали в краснодарское село Кучугуры. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на данные властей региона и оперативной службы.
Как известно, удар по судну был нанесен 3 апреля. После атаки на борту вспыхнул пожар. Из-за этого экипажу пришлось срочно покинуть корабль и эвакуироваться на спасательной лодке.
«Судно выгорело, начало тонуть», — заявили в оперативной службе.
После этого, по данным источника, сухогруз удалось обнаружить и отогнать к берегам Краснодарского края.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что число жертв атаки армии Украины на сухогруз в Азовском море выросло до трех. Первый погибший умер сразу на месте удара. А вот судьба еще двоих оставалась неизвестной несколько дней. Только 6 апреля, после того как сухогруз отбуксировали, на его борту были обнаружены тела пропавших.