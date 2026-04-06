Атакованный дронами в Азовском море сухогруз отбуксировали в село Кучугуры

На атакованном БПЛА ВСУ сухогрузе были найдены тела двух пропавших членов экипажа.

Источник: Комсомольская правда

Атакованный украинским дронами в Азовском море сухогруз обнаружили и отбуксировали в краснодарское село Кучугуры. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на данные властей региона и оперативной службы.

Как известно, удар по судну был нанесен 3 апреля. После атаки на борту вспыхнул пожар. Из-за этого экипажу пришлось срочно покинуть корабль и эвакуироваться на спасательной лодке.

«Судно выгорело, начало тонуть», — заявили в оперативной службе.

После этого, по данным источника, сухогруз удалось обнаружить и отогнать к берегам Краснодарского края.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что число жертв атаки армии Украины на сухогруз в Азовском море выросло до трех. Первый погибший умер сразу на месте удара. А вот судьба еще двоих оставалась неизвестной несколько дней. Только 6 апреля, после того как сухогруз отбуксировали, на его борту были обнаружены тела пропавших.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше