Верховный суд Чувашии ужесточил приговор бизнесмену по делу о гибели подростков

Вердикт в отношении предпринимателя из Чувашии, по вине которого от ожогов скончались двое несовершеннолетних, пересмотрен в сторону усиления — теперь вместо трёх лет он проведёт в колонии-поселении четыре года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики в официальном телеграм-канале ведомства.