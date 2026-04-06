В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух фельдшеров и водителя скорой помощи

«Семь муниципалитетов нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Пострадали трое сотрудников СМП», — написал он в своём телеграм канале.
В селе Борисовка дрон ударил по машине СМП, два фельдшера и водитель доставлены в больницу с баротравмами. В Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта. В Белгородском округе выбито окно в квартире, повреждены кровля склада и два автомобиля. В Шебекинском округе пострадали несколько машин, кровли, остекление квартир и частные дома.
В Борисовском округе уничтожено подсобное помещение. В Грайворонском округе повреждены административное здание, автомобили и частные домовладения. В Валуйском округе повреждено ограждение предприятия, пробита кровля административного здания, а также пострадали окна и постройки в частном доме.
Ранее сообщалось, что в селе Берёзовка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб народный дружинник. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь и пытались стабилизировать состояние. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.
