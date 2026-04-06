Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка упала в «Пасть дракона» и разбилась насмерть в Краснодарском крае

Путешественница погибла при падении в пещере Глубокий Яр в Краснодарском крае, известной среди любителей экстремального отдыха как «Пасть Дракона». Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел во время похода в составе незарегистрированной группы, куда, помимо погибшей, входили еще три человека. Предварительно, девушка оступилась и сорвалась с большой высоты. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

— При помощи спелеоснаряжения тело погибшей подняли и транспортировали по каньону в безопасное место, после чего передали сотруднику следственных органов, — говорится в публикации.

Осенью 2025 года в Ирафском районе Северной Осетии во время семейного отдыха 18-летний мужчина упал с высоты около 30 метров у водопада Байради. Позже сотрудники МЧС России совместно с полицейскими обнаружили его тело.