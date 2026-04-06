Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетную опасность объявили в Воронежской области 6 апреля вечером

Жителей призывают спуститься в укрытия и не выходить на улицу.

В 19:48 6 апреля в Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В региональном центре заработали системы оповещения.

Воронежцам, которые находятся дома, спасатели советуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем, кто сейчас находится на улице, лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 18:33. Также режим объявляли сегодня с 13:09 до 14:14. Кроме того, в 18:53 тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА объявили в Острогожском и Россошанском районах, в 19:40 — в Лискинском районе, в 19:56 — в Бутурлиновском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше