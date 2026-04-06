Синоптик пообещала уходящему под воду Дагестану ещё несколько дождливых дней

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует сохранение дождливой погоды в Дагестане в ближайшие дни. Она отметила, что в регионе установилась неустойчивая погода, и дожди будут продолжаться, не исключая возможности осадков в отдельные дни. Подобная погодная обстановка, по словам Поздняковой, наблюдается и на Северном Кавказе в целом.

Источник: Life.ru

«В отдельные дни ещё будут дожди… Дождливая погода в Дагестане, на Северном Кавказе сохраняется», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Напомним, Дагестан накрыли мощные ливни в конце марта. Осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению и обрушению домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется. Уже есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Сегодня стало известно о гибели пятилетней девочки. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководителю республики Сергею Меликову организовать помощь местным жителям. Также глава государства проведёт совещание по ситуации в Дагестане.

