В Новороссийске 92 дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников

92 частных и многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске в результате атаки Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник, 6 апреля, повреждены 92 жилых дома. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

«В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных. В Южном районе повреждения получили 7 МКД и 1 частный дом», — говорится в сообщении.

Также он заявил о повреждении еще семи жилых домов, где ущерб был нанесен семи квартирам. В одном из домовладений также было зафиксировано повреждение газовой трубы, в результате чего на месте возникла утечка. Сейчас рабочие группы начали поквартирные обходы, по итогам мероприятия будут составлены акты оценки нанесенного ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до десяти человек. Среди мирных жителей, получивших ранения, есть трое детей.