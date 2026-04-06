Движение на МКАД затруднено на 6,6 километра из-за ДТП перед съездом № 105А

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД перед съездом № 105А. Движение на участке затруднено на 6,6 километра. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Днем сотрудники правоохранительных органов составили протоколы об административных правонарушениях в отношении женщины, которая за рулем каршеринга сбила парковочные столбики на Крупской улице в Мытищах.
Вечером 5 апреля на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.