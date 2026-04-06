Полиция начала проверку записи о жестокой женской драке в центре Волгограда

Запись выяснения отношений между женщинами попала в Интернет, где ее и обнаружили стражи порядка.

В социальных сетях региона неизвестные авторы опубликовали видеозапись жесткой женской драки у одного из увеселительных заведения в центре Волгограда, сообщает главк МВД в регионе.

По данным стражей порядка, в правоохранительные органы никто не обращался, однако начата ведомственная проверка, по итогам которой и будет принято процессуальное решение. Пока неизвестно в какой день произошел конфликт, и камера запечатлела, как две девушки обмениваются кулачными ударами, а еще две пытаются их растащить, в том числе и оттаскивая за волосы друг от друга. Им же помогал разнять «бойцов» и молодой человек.

На прошлой неделе «АиФ-Волгоград» рассказывал, как на камеру попала массовая драка у одного из ТЦ в Волжском. Всех участников разыскали правоохранители и возбудили в отношении них административные дела за мелкое хулиганство.