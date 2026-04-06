В Италии полиция расследует отравление семьи бывшего мэра смертельным ядом

Всё произошло 23 декабря 55-летний, когда политик ужинал дома вместе с супругой Антонеллой Ди Иелси и дочерью Сарой. На следующий день семья принимала гостей в честь Рождества. После этого всем троим стало плохо.
Антонелла Ди Иелси умерла 27 декабря. Её 15-летняя дочь Сара скончалась 28 декабря. Сам Ди Вита выжил, хотя и попал в больницу с тяжёлым отравлением. Никто из гостей не пострадал. Старшая дочь семьи в тот вечер отсутствовала и осталась здорова. Эти обстоятельства навели следователей на мысль об умышленном отравлении.
Полиция изъяла все продукты из дома и отправила их на экспертизу в Италию и Швейцарию. В образцах обнаружили рицин — растительный яд, смертельно опасный для человека. Правоохранители считают, что кто-то целенаправленно пытался уничтожить всю семью. Подозреваемых и мотивы преступления пока не названы. Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Лондоне задержали 54-летнюю колумбийскую предпринимательницу Зульму Гусман Кастро, которую подозревают в отравлении двух школьниц через шоколадную малину. Женщина находилась в международном розыске по линии Интерпола. По данным следствия, предпринимательница отправила в Боготу коробку с отравленной малиной в шоколаде. Ядовитое угощение попробовали четыре подростка. Две девушки погибли, ещё двоим удалось выжить.
