В Италии полиция расследует отравление семьи бывшего мэра смертельным ядом

Полиция изъяла все продукты из дома и отправила их на экспертизу в Италию и Швейцарию. В образцах обнаружили рицин — растительный яд, смертельно опасный для человека. Правоохранители считают, что кто-то целенаправленно пытался уничтожить всю семью. Подозреваемых и мотивы преступления пока не названы. Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.