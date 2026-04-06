В ДНР из-за атак БПЛА и взрыва «Лепестка» ранены семь мирных жителей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о ранении семи мирных жителей, включая корреспондента «Известий» Евгения Быковского, в результате атак ВСУ на территории региона. Среди пострадавших — несколько женщин пожилого возраста.

В частности, в Ворошиловском районе Донецка после удара беспилотника ВСУ были ранены три женщины (1948, 1949 и 1958 годов рождения), а при повторной атаке пострадал корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский. Кроме того, в Марьинке мужчина 1994 года рождения получил ранения средней степени тяжести, подорвавшись на мине «Лепесток». В Украинске женщина 1989 года рождения была ранена беспилотником ВСУ, а на трассе Селидово — Украинск мужчина 1976 года рождения также получил ранения средней степени тяжести в результате атаки БПЛА.

А ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб самарский боец с позывным Велес. Военнослужащий, который принимал участие в боевых действиях с самого начала спецоперации, был автором-прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше