В ДНР из-за атак БПЛА и взрыва «Лепестка» ранены семь мирных жителей

В частности, в Ворошиловском районе Донецка после удара беспилотника ВСУ были ранены три женщины (1948, 1949 и 1958 годов рождения), а при повторной атаке пострадал корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский. Кроме того, в Марьинке мужчина 1994 года рождения получил ранения средней степени тяжести, подорвавшись на мине «Лепесток». В Украинске женщина 1989 года рождения была ранена беспилотником ВСУ, а на трассе Селидово — Украинск мужчина 1976 года рождения также получил ранения средней степени тяжести в результате атаки БПЛА.