Судебные приставы отправили из Волгограда по домам мигрантов за неделю

На родину отправились граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, нарушавшие законодательство России.

За минувшую неделю судебные приставы региона проводили до отправных пунктов 30 иностранных граждан, которых выдворили на родину. Подробностями поделились в пресс-службе УФССП Волгоградской области.

Подданных других стран выдворили за нарушения правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. Среди 30, отправленных по домам человек, граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В общей же сложности с территории региона за текущий год выдворено 202 человека, незаконно находившихся в России.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как в регионе выявляют мигрантов, нарушающих правила пребывания в стране.