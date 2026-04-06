Судебные приставы отправили из Волгограда по домам мигрантов за неделю

За минувшую неделю судебные приставы региона проводили до отправных пунктов 30 иностранных граждан, которых выдворили на родину. Подробностями поделились в пресс-службе УФССП Волгоградской области.
Подданных других стран выдворили за нарушения правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. Среди 30, отправленных по домам человек, граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В общей же сложности с территории региона за текущий год выдворено 202 человека, незаконно находившихся в России.
