Семь мирных жителей пострадали от атак боевиков Вооруженных сил Украины. Враг наносил удары с помощью дронов. Об этом сообщил у себя на канале в Мах губернатор региона Денис Пушилин.
«В Ворошиловском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранены женщины, при повторной атаке пострадал корреспондент “МИЦ Известия” Евгений Быковский. В Украинске Красноармейского муниципального округа при атаке ударным БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получила женщина», — написал он в посте.
Также от украинского дрона получил ранения мужчина, который проезжал по трассе Селидово — Украинск. Также еще один пострадавший числится в городе Марьинка. Там мужчина подорвался на мине.
Пушилин заверил, что всем раненым будет оказана необходимая медпомощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что беспилотники армии Украины атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР. В тот момент под землей работал 41 сотрудник. Однако спасатели успели вытащить горняков на безопасную высоту. Власти региона активно поддерживают связь с ними.