Сербия готовилась к теракту: Армия усилила охрану «Турецкого потока» ещё в феврале по наводке спецслужб

«Ещё более двух месяцев назад наши специальные службы предупредили нас о возможности террористического акта на “Турецком потоке”. В связи с этим армия Сербии развернула подразделение 252-й бригады с радарами, ракетами, средствами противодействия дронам и личным составом, которые находятся там круглосуточно. Затем подключилась 72-я специальная бригада, которая охраняет компрессорную станцию», — рассказал Баятович.