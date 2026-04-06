Сербия готовилась к теракту: Армия усилила охрану «Турецкого потока» ещё в феврале по наводке спецслужб

«Ещё более двух месяцев назад наши специальные службы предупредили нас о возможности террористического акта на “Турецком потоке”. В связи с этим армия Сербии развернула подразделение 252-й бригады с радарами, ракетами, средствами противодействия дронам и личным составом, которые находятся там круглосуточно. Затем подключилась 72-я специальная бригада, которая охраняет компрессорную станцию», — рассказал Баятович.
Кроме того, он отметил, что за попыткой подорвать «Турецкий поток» стояла группа мигрантов, получивших военную подготовку под наблюдением одной из спецслужб.
Напомним, представитель сербских спецслужб Джуро Йованич заявил, что подрыв газопровода между Сербией и Венгрией готовил иностранный гражданин. Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.
