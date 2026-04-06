СК сообщил об аресте мужчины, взявшем в заложники семью на юго-востоке Москвы

Вечером 3 апреля на Новомарьинской улице нетрезвый глава семейства разругался с супругой. В какой-то момент он перекрыл выход из квартиры и, размахивая оружием, удерживал женщину и двоих несовершеннолетних силой. Прибывшим полицейским фигурант выдвинул ультиматум: стражи порядка должны убраться, а его родные — оставаться взаперти.
Только после долгих переговоров злоумышленник добровольно выпустил заложников, после чего его тут же взяли под стражу. Следственный комитет предъявил москвичу обвинение по тяжкой статье о захвате заложников (п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ). От дачи показаний задержанный отказался.
Суд уже отправил его под арест. Дело находится в производстве отдела по особо важным делам следственного управления по Юго-Восточному округу.
Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина после многомесячных истязаний жены взял в заложники и убил её подругу. Женщина сбежала от супруга из-за систематических побоев, унижений и угроз ножом. С собой она забрала семилетнего сына и спряталась в приюте «Оберег», который помогает женщинам в трудной жизненной ситуации. О случившемся сотрудники организации сразу же сообщили в полицию.
