СК сообщил об аресте мужчины, взявшем в заложники семью на юго-востоке Москвы

В Москве арестовали мужчину, захватившего в заложники собственную жену и двоих детей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, злоумышленник угрожал семье травматическим пистолетом.

Источник: Life.ru

Вечером 3 апреля на Новомарьинской улице нетрезвый глава семейства разругался с супругой. В какой-то момент он перекрыл выход из квартиры и, размахивая оружием, удерживал женщину и двоих несовершеннолетних силой. Прибывшим полицейским фигурант выдвинул ультиматум: стражи порядка должны убраться, а его родные — оставаться взаперти.

Только после долгих переговоров злоумышленник добровольно выпустил заложников, после чего его тут же взяли под стражу. Следственный комитет предъявил москвичу обвинение по тяжкой статье о захвате заложников (п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ). От дачи показаний задержанный отказался.

Суд уже отправил его под арест. Дело находится в производстве отдела по особо важным делам следственного управления по Юго-Восточному округу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина после многомесячных истязаний жены взял в заложники и убил её подругу. Женщина сбежала от супруга из-за систематических побоев, унижений и угроз ножом. С собой она забрала семилетнего сына и спряталась в приюте «Оберег», который помогает женщинам в трудной жизненной ситуации. О случившемся сотрудники организации сразу же сообщили в полицию.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.