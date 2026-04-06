СК сообщил об аресте мужчины, взявшем в заложники семью на юго-востоке Москвы

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина после многомесячных истязаний жены взял в заложники и убил её подругу. Женщина сбежала от супруга из-за систематических побоев, унижений и угроз ножом. С собой она забрала семилетнего сына и спряталась в приюте «Оберег», который помогает женщинам в трудной жизненной ситуации. О случившемся сотрудники организации сразу же сообщили в полицию.