Гусев: Один человек пострадал при атаке ВСУ на Воронежскую область

Один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу», — написал он в личном аккаунте в MAX.
Гусев заявил, что силами противовоздушной обороны на юге региона было уничтожено шесть украинских беспилотников. Также в результате падения БПЛА повреждены четыре частных дома. На месте уже работают оперативные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 6 апреля. В результате ударов украинских беспилотников пострадали десять человек, также были повреждены 92 жилых многоквартирных и частных дома.