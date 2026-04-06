Гусев: Один человек пострадал при атаке ВСУ на Воронежскую область

Силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Воронежской областью.

Источник: Комсомольская правда

Один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу», — написал он в личном аккаунте в MAX.

Гусев заявил, что силами противовоздушной обороны на юге региона было уничтожено шесть украинских беспилотников. Также в результате падения БПЛА повреждены четыре частных дома. На месте уже работают оперативные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 6 апреля. В результате ударов украинских беспилотников пострадали десять человек, также были повреждены 92 жилых многоквартирных и частных дома.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше