Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали из-за взрыва газового баллона в Павлодарской области

В Павлодарской области три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме. Инцидент сопровождался хлопком газовоздушной смеси и последующим возгоранием, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет 6 апреля 2026 года издание Павлодар-онлайн, пожар произошел в Аксу. Информацию подтвердили в департаменте по ЧС региона.

«По улице Джамбула в отдельно стоящем частном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Баллон был объемом 10 литров. В коридоре дома загорелись домашние вещи и мебель, потом огонь перекинулся на деревянные конструкции кровли», — сообщили в ДЧС.

Силами подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям пожар был оперативно ликвидирован. В ликвидации были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники.

В пресс-службе областной станции скорой помощи добавили, что в результате инцидента пострадали три человека: женщины 1970 и 1972 годов рождения, получившие различные ожоги, а также 32-летний мужчина с резаной раной на руке. Их доставили в аксускую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что 8 человек пострадали при взрыве газа в одной из многоэтажек Шахтинска.