Момент обрушения колеса обозрения с десятками людей в Индии попал на видео

В индийском штате Уттар-Прадеш на ночной ярмарке рухнуло 18-метровое колесо обозрения. Как сообщает The Independent со ссылкой на полицию, пострадали не менее 30 человек, среди которых есть женщины и дети.
10 человек находятся в критическом состоянии.
На опубликованных кадрах видно, как аттракцион, на котором находились десятки посетителей, внезапно накренился, после чего вся конструкция обрушилась на землю. Некоторые люди в этот момент всё ещё оставались в кабинках.
Очевидцы сразу же бросились разбирать искореженный металл и вытаскивать пострадавших из-под обломков.
Спасательная операция началась незамедлительно. На место прибыли 6 машин скорой помощи, которые доставили раненых в ближайшие больницы.
По словам одного из свидетелей, в процессе работы сломалась одна из опор, из-за чего конструкция потеряла устойчивость и упала.
