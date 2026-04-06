Момент обрушения колеса обозрения с десятками людей в Индии попал на видео

На ярмарке в Индии рухнуло 18-метровое колесо обозрения с десятками посетителей. 10 человек находятся в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Уттар-Прадеш на ночной ярмарке рухнуло 18-метровое колесо обозрения. Как сообщает The Independent со ссылкой на полицию, пострадали не менее 30 человек, среди которых есть женщины и дети.

10 человек находятся в критическом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, как аттракцион, на котором находились десятки посетителей, внезапно накренился, после чего вся конструкция обрушилась на землю. Некоторые люди в этот момент всё ещё оставались в кабинках.

Очевидцы сразу же бросились разбирать искореженный металл и вытаскивать пострадавших из-под обломков.

Спасательная операция началась незамедлительно. На место прибыли 6 машин скорой помощи, которые доставили раненых в ближайшие больницы.

По словам одного из свидетелей, в процессе работы сломалась одна из опор, из-за чего конструкция потеряла устойчивость и упала.

В марте сообщалось, что в Ставрополе люди повисли вниз головой из-за ЧП с аттракционом.