После женской драки в центре Волгограда полиция устроила проверку

По соцсетям разлетается видео жесткой разборки рядом с ночным клубом Gossip в центре Волгограда. На кадрах видно, что бои без правил на улице Чуйкова устроили четыре девушки. Участвовал в конфликте и один парень. Что стало причиной, теперь выясняет полиция. Хотя до сих пор к правоохранителям никто из участников драки не обращался.
— Правоохранителями инициативно назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГУ МВД по региону.
На кадрах видно, что девушки дрались ожесточенно. Двое самых ярых соперниц в итоге оказались на земле. Вокруг собралась толпа молодых людей, которая пыталась разнять и успокоить женщин.
