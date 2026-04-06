Гусев: Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Воронежской области

По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу.
Кроме того, есть разрушения в четырёх частных домах: в двух повреждена мансарда, в одном — выбиты окна, ещё в одном повреждена стена. На месте происшествия работают экстренные службы. Угроза атак беспилотников сохраняется в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе. Режим опасности атаки БПЛА объявлен во всём регионе.
Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали трое сотрудников скорой помощи — два фельдшера и водитель. В селе Борисовка беспилотник ударил прямо по машине СМП, всех троих с баротравмами доставили в больницу. Всего за ночь дроны атаковали семь муниципалитетов региона, повредив десятки домов, машин и административных зданий.
