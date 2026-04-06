Гусев: Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу.

Кроме того, есть разрушения в четырёх частных домах: в двух повреждена мансарда, в одном — выбиты окна, ещё в одном повреждена стена. На месте происшествия работают экстренные службы. Угроза атак беспилотников сохраняется в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе. Режим опасности атаки БПЛА объявлен во всём регионе.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали трое сотрудников скорой помощи — два фельдшера и водитель. В селе Борисовка беспилотник ударил прямо по машине СМП, всех троих с баротравмами доставили в больницу. Всего за ночь дроны атаковали семь муниципалитетов региона, повредив десятки домов, машин и административных зданий.

