Стеллаж упал на воспитанников детского сада в Атырау — жуткий момент попал на видео

В Атырау в одном из частных детских садов произошел инцидент: во время игры на детей упал стеллаж с игрушками. Под конструкцией оказались трое воспитанников, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет 6 апреля 2026 года издание AtyrauPress, к счастью, обошлось без жертв. Тем не менее после случившегося всех детей незамедлительно доставили в травмпункт, где они прошли медицинский осмотр.

«Двое детей уже вернулись к занятиям и продолжают посещать детский сад. Третий ребенок временно не ходит. Согласно заключению травматолога, у него диагностирован ушиб мягких тканей. Это произошло во время игры, когда двое детей залезли на переносной стеллаж на колесах и он перевернулся. Сейчас мы уже устранили все недочеты. Приносим свои извинения родителям», — сообщила заведующая детским садом Асемгуль Галиева.

По информации администрации, детский сад рассчитан на 75 мест, однако в настоящее время его посещают 50 детей. В одной группе предусмотрено до 25 воспитанников, фактически же сейчас в группе 18 детей. За детьми следят трое сотрудников: один воспитатель и два ассистента.

Ранее сообщалось, что в Атырау произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие: на пешеходном переходе перед школой минивэн совершил смертельный наезд на ученицу 1-го класса.