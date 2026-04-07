Стеллаж упал на воспитанников детского сада в Атырау — жуткий момент попал на видео

«Двое детей уже вернулись к занятиям и продолжают посещать детский сад. Третий ребенок временно не ходит. Согласно заключению травматолога, у него диагностирован ушиб мягких тканей. Это произошло во время игры, когда двое детей залезли на переносной стеллаж на колесах и он перевернулся. Сейчас мы уже устранили все недочеты. Приносим свои извинения родителям», — сообщила заведующая детским садом Асемгуль Галиева.