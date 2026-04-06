В Париже самолет ушел на второй круг из-за свадебного салюта

Вечером 5 апреля в столичном аэропорту Парижа экипаж авиакомпании EasyJet прервал манёвр захода на посадку. Причиной стал фейерверк, который запустили прямо у взлётно-посадочной полосы участники свадебной процессии. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер выполнял рейс из Венеции. Когда до земли оставались считанные метры, командир воздушного судна заметил вспышки и дым рядом с полосой. Капитан мгновенно принял решение отказаться от посадки и уйти на второй круг.

Как установили местные власти, салют устроили несколько человек из свадебного кортежа, который насчитывал около 15 автомобилей. В аэропорту сразу же активировали аварийные процедуры, одну из полос временно закрыли для проверки. Позже диспетчеры перенаправили борт на другую полосу, где самолёт благополучно приземлился.

В EasyJet подтвердили инцидент, уточнив, что действия пилота были штатной мерой предосторожности. В компании заверили: посадка прошла в обычном режиме, безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше