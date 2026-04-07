Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка

Сельская учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге из-за телефонных мошенников. Об этом 6 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным полиции, в течение пяти дней неизвестные звонили женщине, представляясь сотрудниками управления образования и Агентства по финансовому мониторингу. Злоумышленники убедили потерпевшую, что в отношении нее якобы совершаются противоправные действия, и под предлогом «защиты средств» давали указания.

«Находясь в состоянии стресса и не сообщив о происходящем близким, женщина перевела 17 млн тенге со своего депозита на счета третьих лиц. Кроме того, по требованию аферистов она оформила кредит на сумму 3 млн тенге. Лишь на пятый день жительница региона обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование». Департамент полиции Акмолинской области.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры финансовой безопасности, в частности, не следует доверять звонкам от сотрудников правоохранительных и государственных органов — такие структуры не требуют переводить деньги или оформлять кредиты по телефону.

Не выполняйте срочные финансовые операции по указанию незнакомцев, даже если они представляются официальными лицами. Обязательно советуйтесь с родственниками или коллегами — мошенники часто просят держать разговор в тайне. Не сообщайте персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и при подозрительных звонках незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

4 апреля казахстанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества от имени сотрудников банков, правоохранительных органов, коммунальных служб и других организаций.