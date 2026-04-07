Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка

«Находясь в состоянии стресса и не сообщив о происходящем близким, женщина перевела 17 млн тенге со своего депозита на счета третьих лиц. Кроме того, по требованию аферистов она оформила кредит на сумму 3 млн тенге. Лишь на пятый день жительница региона обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование». Департамент полиции Акмолинской области.