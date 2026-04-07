«ГАЗель» едва не попала под электровоз на участке Караганда — Астана

Сегодня на перегоне Сороковая — ОП-42 водитель «ГАЗели» выехал на железнодорожный путь в неположенном месте, передает BAQ.kz.
Как сообщили в КТЖ, машинист депо Караганда Анатолий Ломакин вовремя заметил опасность и применил экстренное торможение электровоза ВЛ80С № 227 на скорости 62 км/ч. Благодаря его профессионализму столкновение удалось избежать.
Также напомним, что железнодорожный транспорт имеет приоритет перед другими участниками движения.
Для повышения безопасности компания проводит комплексную профилактическую работу во всех регионах страны.