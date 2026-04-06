Брат и сестра погибли в морозильной камере, играя в прятки

Согласно данным местных властей, вечером родители ненадолго вышли из дома — примерно на 20 минут. Отец детей Брайан Гевара Тривиньо рассказал, что они с женой отправились купить продукты и подобрать рубашку для школьного парада. Морозильная камера в доме в тот момент, по его словам, была отключена от сети.
Предполагается, что во время игры дети забрались внутрь морозильника. Дверь захлопнулась, и выбраться самостоятельно они не смогли. Вернувшись домой и не обнаружив сына и дочь, родители начали искать их по дому и вскоре обнаружили внутри камеры без признаков жизни. Саури и Дариена доставили в больницу Виста-Эрмосы, однако врачам не удалось их спасти.
Школа, где учились дети, выразила соболезнования семье, а мэр города Хуан Андрес Гомес заявил, что гибель брата и сестры потрясла местных жителей и стала тяжёлой утратой для всего сообщества.
