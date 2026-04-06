Турист в США спас детей от течения, но погиб сам

46-летний Райан Дженнингс погиб во время семейного отпуска во Флориде, спасая 12-летнего сына и 9-летнюю дочь, которых уносило течением. Трагедия произошла на пляже Джуно в округе Палм-Бич, куда семья из округа Камберленд отправилась в однодневную поездку, пишет The Sun.
Супруга погибшего Эмили Дженнингс рассказала в социальных сетях, как развивались события. Мужчина сначала оттолкнул сына Джекса в безопасное место, чтобы тот позвал на помощь, а затем удерживал дочь Чарли над водой, пока не подоспели спасатели.
Спасателям удалось вытащить девочку, но отца спасти не успели. Эмили назвала этот поступок последним подарком мужа возвращением детей живыми.
За несколько дней до трагедии пара узнала, что ждёт четвёртого ребёнка.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.