В Самаре разыскивают пропавшего девятилетнего мальчика

САМАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Самаре разыскивают девятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший Жуков Мирослав, 2016 года рождения, который 6 апреля примерно в 21:20 (20:20 мск) ушел из дома на ул. Победы в Кировском районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Ребенку на вид 9−10 лет, рост 158 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Одет в зеленую куртку, синие спортивные штаны, серую кепку и зимние ботинки темного цвета. При себе имеет рюкзак морской раскраски.
Отмечается, что ребенок может нуждаться в медицинской помощи.