В высокогорном чеченском селе оползни разрушили три частных дома

Из близлежащих 10 домов людей эвакуировали.

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Оползневые процессы полностью разрушили три частных домовладения в высокогорном селе Байтарки Ножай-Юртовского района Чечни. Из близлежащих 10 домов эвакуированы люди, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

«После обеда в селе Байтарки начались оползни. По предварительной информации, три дома полностью разрушены, из десяти ближайших домов проведена эвакуация. Жители временно разместились у родственников. Также серьезно пострадала дорожная инфраструктура села», — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас оползневые процессы начинаются также в селе Даттах. «Выводы делать преждевременно. Ситуация под контролем местной администрации. Жители вывозят имущество и покидают свои дома», — добавили в пресс-службе.

Ранее сильные осадки и вызванные ими оползни привели к частичному повреждению и разрушению сотен домовладений в Ножай-Юртовском районе. Для наиболее пострадавших по поручению главы региона Рамзана Кадырова начато строительство 127 новых домов. Однако возобновившиеся дожди вновь спровоцировали сход оползней в районе.

